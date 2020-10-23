Собянин исключил необходимость дополнительных ограничений из-за COVID-19 в Москве

Москва, 23 октября. Дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса в Москве не нужны, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", — заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

По данным на 23 октября, в Москве с начала пандемии выявлено 386 908 случаев заболевания коронавирусом, скончались 6249 человек.

Ранее в пятницу в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что летальность от COVID-19 в Москве с момента начала эпидемии составила 2,32%. При этом учитывались только те случаи, где коронавирус был основной причиной. Если учитывать все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, летальность составляет намного выше — 5%.

