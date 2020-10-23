Диетолог рассказала, как овощной сок может спасти от высокого давления

Москва, 23 октября. Диетолог британского бренда Natures Aid Дженни Логан рассказала о пользе, которую приносит сок широко распространенного овоща. Оказывается, что людям, страдающим от гипертонии, может прийти на помощь самая обычная свекла, сообщает журнал "Профиль".

По мнению экспертов, гипертонию можно назвать одним из наиболее опасных заболеваний на сегодняшний день. Дело в том, что при этом недуге давление способно резко повышаться до критических значений, что в итоге приводит к сердечному приступу.

Однако при помощи обыкновенной свеклы можно избежать серьезных проблем со здоровьем. Выпитый за завтраком стакан свекольного сока спасает от высокого давления. Как заметил эксперт, его регулярное употребление по эффективности будет сравнимо с медикаментозными средствами, однако при этом не имеет каких-либо побочных эффектов.

Исследователи пришли к выводу, что благоприятное влияние овощного сока на организм связано с содержащимися в нем нитратами. Поступая в организм, они превращаются в оксид азота.

"Он расслабляет кровеносные сосуды, что, в свою очередь, помогает поддерживать давление в норме", – объяснила диетолог.

Несмотря на всю опасность сердечно-сосудистых заболеваний, на данный момент все внимание приковано не к ним, а к продолжающему распространяться коронавирусу. От столкновения с этим заболеванием на данный момент не застрахован никто. Как сообщалось ранее, недавно Гоша Куценко сообщил фанатам, что заболел коронавирусом.