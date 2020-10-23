Постройневшая певица Адель вышла в свет в одежде украинского дизайнера

Вашингтон, 23 октября. Постройневшая британская певица Адель появилась на публике в джинсовом костюме украинского дизайнера Наташи Зинько. Артистка выложила фото в Instagram, на котором фотограф запечатлел ее за кулисами во время репетиции.

Исполнительница готовилась к участию в американском музыкально-юмористическом шоу Saturday Night Live. За прочтением сценария программы ее застал папарацци. Певица была в защитной маске черного цвета. Для своего образа она выбрала широкую рубашку из денима с корсетом бренда Natasha Zinko.

Дополнила свой "лук" 32-летняя певица широкими джинсами голубого цвета. Завершающим акцентом стали кожаные коричневые сапоги марки Rejina Pyo с анималистичными вставками на носке. По данным сайта интернет-ретейлера Farfetch, их стоимость составляет 46 тысяч рублей.

Поклонники Адель оценили по достоинству образ звезды и поспешили осыпать ее комплиментами. Свои комментарии они оставили под постом, который уже набрал более 3,3 миллиона лайков.

"Вы королева не только музыки, но и красоты. Адель, мы тебя любим, просто обожаем. Ты выбрала очень крутой джинсовый наряд", — отметили пользователи Сети.

Ранее телеканал "360" сообщил, что после трех лет брака с бизнесменом Симоном Конецки певица подала на развод. А не так давно британская артистка удивила поклонников своей обновленной фигурой. Звезда, которой удалось избавиться от лишнего веса, попала на видео.