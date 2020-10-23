Швеция напрасно вооружается по указке США

Москва, 23 октября. Швеция, как и многие другие западные страны, на данный момент активно готовится к войне с Россией. Генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему это происходит и к чему может привести. Об этом сообщает интернет-издание "Политэксперт".

В ближайшем будущем руководство Швеции планирует увеличить расходы на армию на 40%. В последние 200 лет эта скандинавская страна не принимала участия в войнах, однако в последнее время ее действия становятся все более агрессивными.

Планируется, что военные расходы вырастут с 5,7 миллиарда евро до 8,6 миллиарда евро. Страна пополнит военно-морской и воздушный флот, а общее количество солдат увеличится вдвое. По мнению Сергея Липового, столь воинственный настрой европейцев связан с позицией Соединенных Штатов, поддерживающих агрессивные выпады против России.

"Западные страны, такие как Швеция, могут продолжать сколько угодно увеличивать военные расходы. В любом случае против России они не смогут выстоять", – объяснил специалист.

Также эксперт заметил, что Стокгольм может не надеться на существенную поддержку со стороны "заокеанских партнеров". Дело в том, что у Вашингтона "нет друзей", и Швеция совершенно зря вооружается по указке Запада. В случае необходимости ей легко пожертвуют, и повышение военного бюджета не поможет этому государству.

Стоит сказать, что российское руководство уже прокомментировало агрессивные шаги северного соседа. Как сообщалось ранее, в Совфеде оценили шансы на военное противостояние России и Швеции.