Кедми описал отношения России и Запада строчкой из басни Крылова

Москва, 23 октября. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми прокомментировал текущие отношения России и Европы. Как заявил специалист, они напоминают ему об одной из басен Ивана Крылова, пишет "Царьград".

По мнению политолога, агрессивные действия европейцев, направленные против России, на самом деле демонстрируют бессилие "западных партнеров". Кедми сравнил РФ и ЕС со слоном и моськой из знаменитой басни Крылова.

Европейцы лают на Россию, чтобы продемонстрировать свою значимость, однако на данный момент западные страны не представляют собой ничего серьезного.

"Европа слаба, Европа бессильна, прежде всего она слаба духом", – объяснил свою позицию эксперт.

По мнению эксперта, из-за "старости" Европы, ее население поглупело. Об этом говорит абсолютно низкопробная антироссийская пропаганда, которая на данный момент активно распространяется в странах ЕС.

Столь резкую реакцию Кедми вызвало обсуждение новых антироссийских санкций, на данный момент проводимое европейскими чиновниками.

Израильский эксперт достаточно часто комментирует геополитическую обстановку на мировой арене и дает оценки действиям различных стран. Как сообщалось ранее, недавно Кедми раскрыл планы Украины возродить антироссийскую коалицию.