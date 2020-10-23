РЖД ограничит движение поездов дальнего следования

Москва, 23 октября. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) ограничит движение 19 пар поездов дальнего следования в осенне-зимний период, сказано в заявлении пресс-службы.

РЖД также уменьшит частоту курсирования 38 пар поездов, на которые наблюдается минимальный спрос. Изменения в графике будут производиться при условии наличия других маршрутов, позволяющих осуществить проезд на железнодорожном транспорте, и по определенным датам, заверили в компании.

Пассажирам рекомендуется поменять билеты на те же даты или близкие к ним, но на другие поезда. Деньги за приобретенные билеты на отмененные рейсы будут возвращены в полном объеме.