Бывшая жена сына Федора Бондарчука тайно вышла замуж

Москва, 23 октября. Экс-супруга сына именитого российского режиссера Федора Бондарчука Тата Бондарчук тайно обменялась клятвами у алтаря с музыкантом Филиппом Фроловым, сообщает "СтарХит".

Светлый праздник по злой иронии судьбы совпал с траурным событием в семье бывшего свекра — в один день прошли свадьба Таты Бондарчук и прощание с матерью режиссера Ириной Скобцевой.

Тата Бондарчук на церемонии бракосочетания предстала перед гостями и родными в изящном приталенном платье и длинной накидке. Жених решил не отходить от традиций и проследовал к алтарю в строгом черном костюме. Некоторые из гостей обратили внимание на радость, которую буквально источал новоиспеченный муж — Фролов то и дело "сверкал" обручальным кольцом, как бы показывая: "Да, отныне я муж этой красотки".

Совершенно иной настрой царил на траурной церемонии прощания со знаменитой артисткой и матерью Федора Бондарчука — Ириной Скобцевой. Звезды не стало 20 октября, в день, когда ушел из жизни ее супруг Сергей Бондарчук.