Таролог посоветовала Конкину писать завещание из-за «ненависти» в семье

Москва, 23 октября. Таролог Марианна Абравитова рассказала в интервью Пятому каналу, как актер Владимир Конкин может избежать страшных последствий после таинственной гибели 32-летней дочери Софии. Для этого знаменитости нужно составить завещание.

По словам экстрасенса, семью Конкина одолела ненависть после трагической гибели Софии. Родные и близкие друзья актера не могут смириться с таинственной смертью. В связи с этим, они стали приписывать друг другу причастность к гибели 32-летней Конкиной.

"В семье Владимира Конкина происходит страшное: все друг друга ненавидят, все друг друга подозревают и не в каких-то мелочах, а в совершении преступлений", — заявила Абравитова в комментарии Пятому каналу.

Таролог порекомендовала заслуженному артисту РФ в короткие сроки составить подробное завещание. По словам Абравитовой, это избавит родных Конкина от ненужных мыслей о его имуществе, прекратит семейные "войны". Также экстрасенс отметила, что завещание обязательно нужно озвучить публично. Это избавит актера от "подковерной возни" в эфирах ток-шоу.

София Конкина ушла из жизни 23 сентября. Ее нашли в бассейне фитнес-центра и доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти 32-летнюю дочь актера. По результатам вскрытия, причиной смерти Конкиной стало утопление в пресной воде. На теле наследницы артиста не были обнаружены следы травм или физических повреждений. В ее крови также не оказалось следов алкоголя.