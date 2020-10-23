Военный эксперт перечислил союзников РФ в третьей мировой войне

Москва, 23 октября. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец назвал страны, входящие в антиамериканский "ядерный клуб". По мнению специалиста, именно они станут союзниками России в случае начала третьей мировой войны. Об этом пишет Nation News.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин вполне способны выйти на новый уровень сотрудничества. Россия и Китай могут заключить военный союз, однако на данный момент не нуждаются в этом.

Недавно и глава Поднебесной заявил, что новое объединение возможно в том случае, если на Китай будет и далее оказываться давление со стороны США. Поэтому, если геополитическая ситуация приблизится к критической отметке, две крупнейшие страны Евразии протянут руку помощи друг другу.

Однако Москва может положиться не только на представителей Китая. В том случае, если появится необходимость в формировании антиамериканской коалиции, то в нее также войдет Иран и Северная Корея. Отношения этих стран и Вашингтона действительно натянуты до предела.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея образуют своеобразный "ядерный клуб", окрашенный в "антиамериканские цвета", объяснил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда".

Стоит сказать, что в последнее время мысли о третьей мировой все чаще беспокоят экспертов, а Вашингтон все чаще подает тревожные сигналы. Как сообщалось ранее, успех "Циркона" вынуждает США начать глобальное перевооружение.