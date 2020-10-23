Погодные условия и политика не дают "Газпрому" завершить "Северный поток-2"

Москва, 23 октября. "Газпром" стремится завершить строительство газопровода "Северный поток — 2» как можно скорее, но главным препятствующим фактором стали неблагоприятные погодные условия и политические споры вокруг проекта. Об этом рассказала генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сообщает Lenta.ru.

На скорость реализации проекта "Северный поток — 2» на морском участке помимо погоды также влияют техническое состояние судов и возможности оборудования. Кроме того, Бурмистрова отметила, что строительству газопровода мешают политические споры, возникающие вокруг него.

Генеральный директор оценила объем поставок "Газпрома" по итогам 2020 года: 165 — 170 миллиардов кубометров при средней цене 120 — 130 долларов за тысячу кубометров. Озвучивать какие-либо прогнозы на следующий год эксперт не стала.

"Поставки будут зависеть от погоды, конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и ситуации с коронавирусом в Европе", — объяснила она.

Начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов еще в августе говорил, что в 2020 году компания будет осуществлять поставки в Европу на уровне 170 миллиардов кубометров. На основании отчета компании по российским стандартам бухучета (РСБУ), в первом полугодии экспорт снизился до 78,9 миллиардов кубометров.

Как отметил телеканал «360», газопровод "Северный поток — 2" планируется запустить в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко. Однако много говорить специалист о проекте не смог из-за давления, под которым находится строительство газопровода. В середине декабря США ввели дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2".