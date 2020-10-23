Эксперт объяснила, как оградить себя от халатности врачей рожающей женщине 



От врачебной ошибки не застрахован никто — но когда речь идет о женщине, собирающейся стать мамой, необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить халатности со стороны медперсонала. Об этом в интервью ФАН заявила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Рождение ребенка — пожалуй, самая важное событие в жизни каждой семьи. И от того, насколько грамотно будущие родители подойдут к этому событию, зависит очень многое. В данном материале мы постарались разобраться, что необходимо учесть при выборе родильных домов и как строить свое общение с их персоналом (прежде всего, акушерами) в эпоху пандемии коронавируса.

Не класть все яйца в одну корзину

— Татьяна Викторовна, насколько опрометчивым решением в наше время будет заблаговременно определиться с местом, где должен родиться ребенок?

— Сейчас, действительно, сложилась такая ситуация, при которой выбранный вами роддом в любой день может оказаться закрытым на карантин. От этого не застраховано ни одно медицинское учреждение. Поэтому я рекомендую присмотреться не к одному-единственному родильному дому, а сразу к нескольким — так вы обеспечите себе своеобразную подушку безопасности.

Именно поэтому, заключая договоры с родовспомогательными учреждениями, следует обязательно прописывать в них вероятность форс-мажорных обстоятельств (к которым как раз и относится эпидемия) — в таком случае вам обязательно будут возвращены деньги.

— Хорошо, с этим все ясно. Но как женщине лучше всего добраться до заветного места, когда она понимает, что уже пришло время стать матерью?

— Хочется предостеречь девушек от ненужного вызова скорой помощи. Если у вас не экстремальная ситуация, не пошла кровь и не отошли воды на 25-й неделе, то лучше этими «каретами» не пользоваться: уж слишком много инфекционных больных проходит через них в наше время. Лучше добираться самостоятельно, на своем автомобиле. Но еще раз подчеркну: это совет не относится к женщинам, у которых экстренная ситуация и которых надо реально спасать.

— А как сейчас организуются партнерские роды?

— Если женщина хочет, чтобы вместе с ней во время рождения ребенка присутствовал муж, то ему обязательно следует сдать анализы на COVID-19. Какие тут есть нюансы? С одной стороны, все понятно, однако роды могут начаться буквально в любой момент, а справки должны быть свежими! Поэтому мужья, желающие находиться рядом со своими женами во время родов, пересдают эти анализы каждые 3–5 дней, в зависимости от рекомендаций региона.

Кошелек или жизнь

— Насколько велика разница между платными и бесплатными родами?

— Когда меня об этом спрашивают, я всегда провожу аналогию с авиалайнером, в в котором есть как бизнес-класс, так и эконом. В первом случае ваше ощущение комфорта будет больше, это правда. Но если вы пилот самолета, то для вас не существует разницы между двумя категориями пассажиров: вы ответственны сразу за всех сразу, целиком.

Точно так же и в роддомах, главные врачи которых отвечают за жизнь и здоровье всех, кто у них рожает. Так что предположение о том, что если вы рожаете по полису ОМС, то принимать роды у вас будут хуже, чем если бы вы делали это по контракту, в корне неверно. У вас просто может не быть некоторых опций вроде выбора врача, который будет помогать вам при рождении малыша.

Однако, если акушер вам не понравился, вы имеете полное право попросить другого! Некоторые боятся ехать в определенные родовспомогательные учреждения, потому что прочитали в отзывах о некоторых грубых акушерах, которые там работают. Это не обязательно плохие врачи, но плохие люди, к сожалению, встречаются и в этой профессии. Так вот, вы можете отказаться от их услуг прямо на пороге роддома — и вам тут же найдут другого акушера.

— Из-за чего ребенок может родиться с отклонениями? Может ли в этом быть вина врача, неправильно принимавшего роды?

— Разговор о детских врожденных заболеваниях может растянуться у нас на 5 часов. Есть очень много причин проблем, которые могут случиться с малышом — и врожденные, и приобретенные — но если мы говорим об опасностях, которые могут ему грозить в связи с халатным отношением акушеров к своим обязанностям, то здесь я могу дать один совет.

Во-первых, идите на роды не в одиночку, а с кем-нибудь: наличие партнера сильно ограничивает спектр неправильных действий со стороны медицинского персонала. Во-вторых, я призываю женщин не бояться родильных помещений, в которых установлены камеры: в условиях, когда практика партнерских родов, скорее всего, протянет недолго, именно видеокамеры могут оградить вас от халатности акушеров. Не бойтесь их — они снимают вас со спины, а не спереди, но при этом контролируют все действия медиков. В таких родзалах вы гораздо сильнее защищены от врачебной ошибки.

Лучший подарок для акушера

— Что можно подарить акушерам, успешно принявшим роды?

— Улыбку. Улыбку и слова благодарности — в том числе в комментариях на сайте родовспомогательного учреждения. Категорически нельзя давать деньги, поскольку, как я и сказала, большинство роддомов оборудованы видеокамерами. Иначе вы подведете под уголовную статью и врача, и себя — так что никаких конвертов и онлайн-переводов, все это является взяткой.

Конечно, вы можете подарить цветы и торт, но поверьте мне как врачу-педиатру, что публичное выражение искренней благодарности в интернет-пространстве будет для вашего акушера более ценным даром. Это ведь фактически их деньги: роддома у нас имеют одноканальное финансирование, и каждое ваше слово «спасибо» привлечет в них еще больше девушек с их полисами ОМС. Эти полисы не стоит недооценивать: они приносят родильному дому от 20 до 50 тысяч рублей (сумма варьируется в зависимости от сложности родов) за каждую поступившую к ним женщину.

— Получают ли новоиспеченные матери какие-нибудь презенты от государства?

— В большинстве (но не во всех) регионов существует такая вещь, как «подарок для новорожденных». Есть также опция «взять деньги вместо подарка» — кое-где суммы достигают 20 тысяч рублей, так что узнавайте о таких вещах заранее, чтобы определиться с решением.

— Спасибо за ваши советы, Татьяна Викторовна! Уверен, нашим читательницам они принесут пользу.

— Спасибо и вам.