Рустам Солнцев стал жертвой цензуры в шоу "Что было дальше"

Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен Рустам Солнцев на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" рассказал, почему выпуск шоу "Что было дальше" с его присутствием не был показан.

"Я снимался в "Что было дальше", и я вам честно хочу сказать, что мы много шутили там, в особенности про одного человека, не хочу называть его имя. Конкретно, мы говорили о моем знакомстве с ним и об обстоятельствах этого", — сообщил шоумен.

По мнению Рустама Солнцева, выпуск шоу никогда не выйдет, намекая на наличие большого количества черного юмора в выпуске.

"Я снялся год назад. Наверное, они все-таки хотят заполучить этого человека и расспросить его об ориентации. Скорее всего, в "Что было дальше" появилась цензура, поэтому выпуск и не выходит", — объяснил бывший участник "Дома-2".

По словам шоумена, в процессе съемки, "Что было дальше" не все так весело.