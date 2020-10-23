Ирина Шейк порадовала фанатов пикантным снимком

Милан, 23 октября. Известная супермодель и актриса Ирина Шейк взбудоражила поклонников новым снимком, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Некоторые фолловеры признали себя недостойными такого кумира.

Супермодель на размещенном кадре сидит на роскошном диване, украшенном замысловатой золотой вышивкой. Но предмет интерьера, каким бы восхитительным он ни был, все же меркнет на фоне стройных ножек Шейк, оканчивающихся изящными черными туфельками на высоком каблуке.

Наряд селебрити на фото, к слову, состоит только из обуви, черного халата и миниатюрных трусиков. Сам снимок сделан сверху — этот ракурс подчеркивает длину ног супермодели.

Комментарии под постом Шейк буквально ломятся от восторженных отзывов фанатов, имевших счастье ознакомиться со снимком. Среди комплиментов на английском можно встретить отзывы и русскоязычных пользователей соцсети — одна из фанаток поинтересовалась: "За что нам такая красота?".

Несколько дней назад Ирина Шейк опубликовала в своем микроблоге в Instagram еще более откровенное фото. На снимке, стилизованном под обложку журнала Vogue, супермодель запечатлена полностью обнаженной.