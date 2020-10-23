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Валерия пригрозила мужу последствиями за съемку из кабинета врача

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Валерия пригрозила мужу последствиями за съемку из кабинета врача

Москва, 23 октября. Известная российская певица Валерия во время занятий спортом получила очередную травму, однако ее супруг отнеся к произошедшему с юмором. Иосиф Пригожин снимал на видео, как его второй половинке делают уколы в колено. 

Исполнительница тщательно следит за своей фигурой, питается исключительно здоровой пищей и много времени уделяет занятиям спортом. На данный момент певице уже 52 года, однако она выглядит гораздо младше своих лет. Физическая активность позволяет Валерии сохранять молодость, стройность и привлекательность, однако периодически приводит к вывихам, растяжениям и другим травмам.

Совсем недавно Пригожин опубликовал видео, как Валерию с травмированной ногой забирают специалисты скорой помощи. Как сообщают источники, после произошедшего Валерия и вовсе решила отправиться в специализированную клинику Дубая, чтобы пройти необходимые для восстановления процедуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

"Небольшая спортивная травма", — описал произошедшее Пригожин.

Судя по всему, переживать за состояние Валерии нет никакой необходимости. Уже скоро певица сможет опять приступить к тренировкам, соблюдая все необходимые предосторожности.

Кроме того, травмированная женщина пригрозила супругу последствиями за съемку из кабинета врача. Но ее заявления были весьма наигранны обладали изрядной долей юмора.

"Когда тебе в пятку будут колоть уколы, по поводу твоей фигуры я буду глумиться по полной", — пообещала супругу звезда.

Стоит сказать, что в Дубае звездная пара не только получает медицинскую помощь, но и отдыхает от работы в Москве. Как сообщалось раньше, недавно солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи "бедствующим в Дубае" знаменитостям.

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