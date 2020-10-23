Disney изменит Золушке цвет кожи и пол в новой экранизации

Вашингтон, 23 октября. Студия Disney снимает фильм-переосмысление классической истории про Золушку, главным героем которого станет темнокожий парень, работающий в обувном магазине покойной матери, сообщает Deadline.

События ленты Sneakerella, что можно перевести как "Кроссовушка" (игра слов: sneakers — кроссовки, Cinderella — имя героини. — Прим. ред.), развернутся в "Большом яблоке" — американском городе Нью-Йорке, где располагается обувной магазинчик.

В нем трудится сын покойной владелицы лавки — темнокожий юноша, роль которого исполнит звезда фильма ужасов "Оно" Чоузен Джейкобс. Антагонистами в фильме выступят отчим и сводные братья главного героя.

История про Золушку уже не в первый раз становится объектом переосмысления — ранее издательство Disney Publishing показало обложку новой версии знакомой всем сказки, которая расскажет о жизни модели plus-size, придерживающейся постулатов бодипозитива.