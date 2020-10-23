Сечин уверен, что опыт Китая позволит России победить коронавирус

Москва, 23 октября. Глава "Роснефти" Игорь Сечин уверен, что опыт Китая позволит России победить пандемию коронавируса. Об этом сообщает Piter.tv.

По мнению Сечина, используя стратегию Китая, можно избежать серьезных последствий второй волны распространения коронавирусной инфекции.

"Я думаю, это именно то, что позволило бы действовать в столь непростое время с еще большей эффективностью, может быть позволило бы избежать второй волны заражения", — отметил Сечин.

Также он указал на успешный опыт Китая в борьбе со смертельным вирусом. Глава "Роснефти" считает, что, так как КНР первой столкнулась с эпидемией COVID-19 и смогла преодолеть проблемы и быстро вернуться к прежнему укладу жизни, в том числе, восстановлению экономики, следует воспользоваться ее опытом.

По мнению Игоря Сечина, к прежним показателям экономики Россия сможет вернуться в лучшем случае 2021 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным обсудил падение экономики России в 2020 году и отметил, что оно будет меньшим, чем во многих других странах мира, в том числе европейских. Российский лидер затронул этот вопрос в виду ограничений нефтедобычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

Позже Сечин в ходе встречи с президентом 18 августа сообщил, что на 31-й скважине Западно-Иркинского участка проекта "Восток-Ойл" в устье Енисея получена нефть с "потрясающими характеристиками". По его словам, это самые лучшие показатели для легкой нефти во всем мире.