Разгадана тайна заснеженных пиков Плутона

Осло, 23 октября. Ученым стала ясна причина заснеженного ландшафта Плутона. На планете даже бывают "снегопады", похожие на земные, сообщает издание Planet Тoday.

Именно снежные горы, которые сфотографировал пять лет назад зонд New Horizons, привлекли внимание ученых. Они выяснили, что "снег" на Плутоне весьма существенно отличается от снега на Земле.

"Снежные образования" на далекой планете на самом деле представляют собой замерзший метан. В отличие от земного снега, он образуется совсем иначе. По словам ученого Ханса Эрика Фосса, Плутон имеет атмосферу, которая лучше прогревается Солнцем по мере удаления от поверхности.

"На Земле мы привыкли, что чем выше поднимаешься, тем холоднее становится. Но на Плутоне все наоборот. На определенной высоте в атмосфере Плутона повышена концентрация метана, поэтому здесь происходит образование метанового инея", — говорит ученый.

Таким образом, когда метан достигает точки насыщения, он начинает выпадать почти как снег на Земле. На высоте, где протекает данный процесс, как раз и расположены горные вершины Плутона. Именно на них и оседает метановый "снег".