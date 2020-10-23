Последние предвыборные дебаты в США: кто победил — Трамп или Байден?

В США прошли последние президентские предвыборные дебаты. Кто из кандидатов на президентской пост может записать исход дебатов в свою победу — действующий президент Дональд Трамп или его соперник-демократ Джо Байден: СМИ продолжают об этом спорить. Как проходили дебаты перед выборами президента США 2020, можно посмотреть в видеозаписи на YouTube, а также прочитать в статье "Дональд Трамп и Джо Байден конфликтуют из-за COVID-19 и этических вопросов во время самых спокойных дебатов" и в обзоре Байрона Йорка.

Последние дебаты кандидатов на президентский пост в США

22 октября 2020 года в столице южного штата Теннеси городе Нэшвилл состоялись последние дебаты между президентом США Дональдом Трампом и демократическим кандидатом на президентский пост Джо Байденом. По общему мнению, встреча прошла в классическом "мирном" режиме без личных выпадов, оскорблений и ругани, которые шокировали многих на первых президентских дебатах 29 сентября. Это снизило зрелищность и накал страстей, но пошло на пользу содержательности диспута: разговор получился более предметным и сосредоточенным на конкретных проблемах внутренней и внешней политики США.

Коронавирус

В ходе дебатов американский президент грамотно доказывал, что его политика по сдерживанию коронавируса, которая не подразумевает тотального закрытия бизнеса и введения жестких карантинных мер, позволяет минимизировать ущерб для американской экономики.

"У нас нет выбора. Мы не можем запираться в подвалах, как Джо Байден, у которого откуда-то есть на это деньги", — заявил Трамп.

Президент перечислил ряд негативных последствий, связанных с массовой безработицей из-за карантинных мер — наркомания, самоубийства, насилие в семье, и подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже, чем болезнь".

Его оппонент напирал на то, что нет ничего ценнее человеческих жизней, поэтому для их спасения можно пожертвовать финансовым благосостоянием.

"220 тысяч американцев мертвы. Тот, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом США", — подчеркнул Байден.

Энергетика, компромат и навешивание ярлыков

Много внимания на дебатах было уделено перспективам американской экономики и особенно энергетической отрасли. Байден пообещал, что запретит добычу сланцевой нефти и сланцевого газа, а также введет серьезные экологические ограничения на нефтедобычу. Действующий президент сделал ударение на том, что "зеленые" планы Байдена обескровят американскую экономику, и заверил нефтяников, что им ничего не грозит, если республиканцы останутся у власти.

Оба кандидата неоднократно обвиняли друг друга в обогащении из зарубежных источников и связях с иностранными державами.

"Все эти письма, ужасные письма о деньгах, которые ты и твоя семья загребали. Думаю, ты должен объясниться перед американским народом", — сказал своему оппоненту Трамп, имея в виду репортаж NY Post об электронной переписке Хантера Байдена, сына Джо.

Бывший вице-президент поспешил заявить, что публикация NY Post носит клеветнический характер и без всяких доказательств стал утверждать, что за скандальными разоблачениями стоит Россия. На протяжении полуторачасовой дискуссии Байден не скупился на ярлыки: назвал помощника Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка и человека 2001 года по версии журнала Time Рудольфа Джулиани "пешкой России", обозвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "головорезом" и сравнил его с Адольфом Гитлером.

Президент, напротив, был крайне сдержан на эмоции и делал упор на то, что нацелен на выстраивание хороших отношений со всеми международными игроками. Своей главной внешнеполитической заслугой Трамп назвал предотвращение войны.

Расизм в Америке

Самой интересной частью дебатов оказалось обсуждение проблемы расизма в Америке. Президент указал, что вложил значительные бюджетные средства в образовательные программы для афроамериканцев, и напомнил, что разработанное командой Байдена уголовное законодательство привело к массовым репрессиям против черных граждан США. Джо публично извинился за содеянное, однако Трамп продолжил атаковать.

"Скажи, Джо, почему ты не смягчил законы, когда был в Сенате, когда восемь лет был вице-президентом при Бараке Обаме? Почему ты не сделал этого?" — спросил Трамп.

И сам же ответил:

"Потому что ты — это одни разговоры и никаких действий".

На этот выпад Байден не нашел убедительного ответа и попытался свалить вину за свое бездействие на Республиканскую партию.

Дурная примета

Консервативные СМИ обратили внимание, что Джо Байден во время дебатов периодически поглядывал на часы. После выборов 1992 года это считается дурной приметой: тогда президент Джордж Буш-старший тоже часто смотрел на часы и проиграл президентское голосование, хотя был уверен в победе.

На этот раз даже некоторые враждебные Трампу эксперты и медиаперсоны признали, что президент выглядел на дебатах более убедительно, чем его противник. В частности, телеведущая Меган Келли, знакомая российскому зрителю по нескольким интервью с Владимиром Путиным, отметила:

"Трамп выиграл эти дебаты, причем очень ловко. Байден не отличался энергией. Трамп был содержателен, точен, вежлив. Вовремя сдерживал себя, когда это было важнее всего".

Многие экспресс-опросы на нейтральных платформах и в независимых изданиях также показали победу Трампа, причем со значительным перевесом. Согласно исследованию The Los Angeles Times, фокус-группа, которая состояла из неопределившихся избирателей, назвала победителем дебатов Трампа.

Даже опрос канала CNN показал, что только 53% зрителей считает, что Байден одержал победу на дебатах. Это очень низкий показатель для самой либеральной телеаудитории в США.

Разрыв сокращается

Тем временем отставание Дональда Трампа от Джо Байдена, согласно большинству социологических опросов в США, сокращается. К моменту последних дебатов 2016 года, по официальным исследованиям общественного мнения, Хиллари Клинтон опережала Дональда Трампа на 12%. Согласно текущим данным, за Байдена готовы отдать свой голос на 7% больше американцев, чем за Трампа.

Следует учесть, что среди опросных центров — огромный процент ангажированных антитрамповских организаций, которые пытаются представить себя "нейтральными" и "независимыми". Но даже если анализировать их рейтинги популярности кандидатов, в 2016 году проигравшая выборы Клинтон находилась в более выгодной позиции, чем сегодня Джо Байден.