Кошки войны: репортаж из приюта для домашних животных в Бенгази

Террористы «Исламского государства»1 превратили второй по величине город Ливии в руины. Живя в условиях постоянных боевых действий сложно сохранить доброту, но есть люди, которым это удалось. Корреспонденты ФАН побывали в импровизированном приюте для 60-и кошек, созданным одним из жителей разрушенного города.

Три года длительной борьбы с террористами в Бенгази породили множество трагических историй. Во время жестоких сражений немало судеб разрушились по вине боевиков. Многие ливийцы погибли. При лучшем исходе люди выживали, но лишались крова — они были вынуждены бежать подальше от ежедневных взрывов и стрекота автоматов рядом с их домами.

Герой нашей истории, Мохаммед Ахмед Абдель Ати, переехавший еще мальчиком из Египта в Ливию в 1981 году, оказался среди спасшихся. Когда к его району приблизилась линия фронта, он вынужденно покинул родные стены.

«Мы видели ИГ1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) и пережили так называемый «этап покушения». После этого началась операция «Аль-Карама» — армия в то время находилась в Бенине. Потом силы поддержки пришли вместе с солдатами, а улица Гамаля Абдель Насера была условной линией фронта. Мы находились здесь, в осаде, три дня, а затем я, моя семья и большинство жителей района бежали. После этого тут начались боевые действия. Они длились три года, и вы можете видеть, чем это закончилось», — рассказывает Мохаммед.

Находясь на грани смерти и наблюдая убийства сложно сохранить в своем сердце доброту, но у Мохамеда это получилось — он стал ценить жизнь ещё больше. Причем не свою, а других. Мохаммед с детства любит кошек и не может пройти мимо, чтобы не накормить голодного усатого скитальца. Так мурчащие животные заводят дружбу с добросердечным мужчиной.

«Мы начали разводить кошек где-то лет 10-12 назад. Сначала у нас была только одна, а сейчас их уже 60. К сожалению, когда мы уехали отсюда в 2014 году из-за войны, я не мог взять их с собой. Жил в районе под названием Аль-Хадаек, а потом в Сиди-Хусейн, когда армия освободила его. Мы смогли вернуться сюда только полтора года назад».

Своенравные любимцы живут у Мохаммеда, когда захотят. Да и сам он своих подопечных не держит взаперти — его двери всегда открыты для новых гостей с грациозной походкой. Всех кошек он легко отличает друг от друга и знает каждую по кличке. Любимцев среди них нет — отношение ко всем одинаковое, как к детям.

«Я с детства люблю кошек. Начали с одной, а потом они стали размножаться и разрастаться. Я не мог их бросить. Питаются сухим кормом в виде крупы, а еще курицей, хлебом, сыром и молоком», — с теплотой рассказывает мужчина.

Несмотря на тяжелое наследие, оставленное террористами «Исламского государства», Мохаммед не хочет покидать дом в Бенгази и бросать своих хвостатых домочадцев. Причем на 60-и усатых он не собирается останавливаться, и всегда готов завести новых друзей. Буквально недавно к нему прибился еще один подопечный, которому не исполнилось и двух месяцев.

«Ее нашел мой сосед на улице и принес мне. Она очень любит сыр — аж с ума сходит, когда его видит. Эта девочка. Ее зовут «Туна», то есть тунец».

Несмотря на унылый пейзаж руин, Мохаммед улыбается, чувствуя мурлычущее тепло кошек. Они дарят доброту друг другу и этим скрашивают грустные воспоминания о прошлом, делясь хорошим настроением в настоящем.

1 Организация запрещена на территории РФ.