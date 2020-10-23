Кристина Асмус рассказала поклонникам о потасовке с грабителем

Москва, 23 октября. Актриса Кристина Асмус, известная широкому зрителю по роли Варвары Черноус в сериале "Интерны", рассказала поклонникам, как однажды стала жертвой грабежа. Этой истории актриса посвятила stories своего Instagram-аккаунта.

Популярная российская актриса и телеведущая в настоящее время находится дома, где лечится от коронавируса. Освободившееся из-за болезни время селебрити посвятила своим фолловерам, с которыми регулярно выходит на связь в соцсетях.

Один из поклонников поинтересовался у звезды, звонили ли ей когда-нибудь мошенники. Асмус ответила, что не отвечает на вызовы с незнакомых номеров, но однажды стала жертвой настоящего ограбления.

Инцидент произошел у здания школы, где должен был состояться спектакль с участием еще совсем юной Асмус. 18-летняя актриса практически добралась до порога образовательного учреждения, когда на нее напал неизвестный мужчина, попытавшись вырвать из рук будущей звезды телефон. Актриса оказала грабителю достойное сопротивление и повалила его на землю, однако злоумышленник оказался сильнее и все же завладел ее имуществом.

Актриса призналась, что тот случай сильно пошатнул ее ментальное здоровье — Асмус испытала дичайший шок и долго плакала. Театральная постановка с ее участием в тот день так и не состоялась.