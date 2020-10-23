Главред Vogue Анна Винтур рассталась с Шелби Брайаном после 20 лет брака

Лондон, 23 октября. Главный редактор американского Vogue, британская журналистка Анна Винтур рассталась с бизнесменом Шелби Брайаном спустя 20 лет совместной жизни. Об этом пишет портал Page Six, ссылаясь на на осведомленный источник.

Винтур и Брайан встречались в течение четырех лет и прожили в браке 16 лет. Как пишут СМИ, проблемы в их семье появились еще несколько лет назад, но решение расстаться пара приняла только сейчас. В качестве подтверждения того, что Винтур и Брайан расстались, источник сообщает, что журналистка и бизнесмен жили раздельно во время пандемии коронавируса.

Также появилась версия, что причиной расставания стал уход Шелби Брайана к бывшей жене. Зимой этого года Анну заметили в компании актера Билла Найи в ресторане. Пара мило беседовала, но, как пишут, инсайдеры, их связывают исключительно дружеские отношения.