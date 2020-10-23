Аэропорт Симферополя подготовил для туристов уникальную выставку картин

Симферополь, 23 октября. В аэропорту имени Айвазовского 23 октября открылась выставка репродукций работ художника Николая Самокиша из коллекции Симферопольского художественного музея.

Во время ожидания своего рейса жители и гости полуострова смогут насладиться работами выдающегося крымского художника, баталиста Николая Самокиша. Выставка будет экспонироваться до 23 ноября текущего года. Открывала мероприятие директор Симферопольского художественного музея Ольга Бурова, передает корреспондент ФАН.

"В фондах Симферопольского художественного музея находится более 90 живописных и графических работ Николая Самокиша. Сегодня мы представляем только маленькую часть наследия художника — 15 репродукций работ, которые демонстрируют разные этапы творчества художника. На выставке представлены батальные сцены, пейзажи и рисунки", — сообщила она.

Николай Семенович Самокиш родился в 1860 году в городе Нежин Черниговской губернии. Ему довелось жить в непростое время. На век художника выпало три тяжких военных периода в истории России — Первая мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная. Это в значительной степени повлияло на его творческий путь.

По мнению Ольги Буровой, военным полотнам Самокиша присущ характерный реализм, резко выделяющий его на фоне некоторых художников того периода.

На выставке представлены 15 репродукций работ Самокиша, в том числе эскиз полотна "Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году", "Тройка" и агитационный плакат 1941 года "Враг будет разбит! Победа будет за нами!".

За свою жизнь Николай Семенович Самокиш стал успешным педагогом, академиком батальной живописи, действительным членом Императорской академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Сталинской премии II степени. Его имя неразрывно связано с Крымом, где он жил и работал с 1918 года. Здесь Самокиш стал ведущим художником полуострова и наставником молодых живописцев. Его имя носят Крымское художественное училище и улица города Симферополя, на которой он жил. Умер выдающийся художник в 1944 году.