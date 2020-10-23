Стали известны новые функции Windows 10 в 2021 году

Редмонд, 23 октября. Корпорация Microsoft готовится к релизу обновлений для операционной системы Windows 10 в 2021 году. Инсайдеры рассказали корреспондентам портала NotebookCheck о функциях, которые появятся в усовершенствованной ОС.

Большой апдейт добавит предупреждения о состоянии жестких дисков и обновит дизайн Windows 10 по мере своего выхода. На данный момент предрелизную версию обновления тестируют участники программы Insiders.

В 2021 году Windows 10 сможет поддерживать тематические заставки. Эпоха стандартных синих экранов подходит к концу. Это значит, что заставки экрана в режиме выбора пользователя будут либо белыми, либо черными, в зависимости от выбранной темы.