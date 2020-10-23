Асмус готова побриться налысо ради карьеры в кино

Москва, 23 октября. Актриса Кристина Асмус во время лечения от коронавируса стала чаще общаться с фанатами в Instagram-stories. На днях звезда ответила одному из подписчиков на вопрос о том, как далеко она готова зайти ради желанной роли.

Актриса призналась, что готова расстаться со своими волосами перед камерой кинооператора. По словам Асмус, роль, для которой надо побриться налысо — одна из самых желанных.

В одной из прошлых бесед с фанатами звезда "Интернов" рассказала, за участие в каком фильме ей стыдно. Оказалось, что Асмус не гордится своей ролью в комедии "Что творят мужчины!" Сарика Андреасяна. В картине актриса сыграла молодую легкомысленную девицу, готовую на все ради айфона в подарок.

Асмус свободна от предубеждений, когда дело касается работы. В 2019 году вышел скандальный психологический триллер "Текст" с ее участием. Актриса выдержала шквал критики за слишком откровенную роль после премьерного показа картины. Прошел год, и вновь Асмус снялась в похожем амплуа для драмы "Китобой" Филиппа Юрьева.