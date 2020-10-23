Министр курортов Крыма подвел первые итоги летнего сезона на полуострове

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, как пандемия сказалась на туристическом сезоне в республике, насколько сейчас загружены гостиницы, озвучил перспективы полуострова стать круглогодичным курортом. В ходе первого студенческого туристического конгресса, который был приурочен к Всемирному дню туризма, Волченко поддержал создание в России программ по обучению профессиональных кадров для туристического бизнеса, передает корреспондент ФАН.

Студенческий туристический конгресс проходил в онлайн-режиме. Во время конгресса обсуждались важные темы, касающиеся развития туризма в стране. Вместе с экспертами гостиничного бизнеса и другими представителями этой отрасли участие в конгрессе принял и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"С середины июня был запуск сезона для жителей Крыма, а с 1 июля — для всех граждан Российской Федерации. Можно с гордостью говорить за туристическую и курортную сферу Крыма, потому что сезон прошел без серьезных срывов, проблем и продолжается по сей день", — подчеркнул министр.

Перспективные показатели

Также Волченко заявил, что общие туристические показатели в июле текущего года были выше, чем за аналогичный период в прошлые годы. По его словам, август и сентябрь тоже дали положительные результаты, если сравнивать с данными 2019 года — плюс 15% и 40% соответственно.

"Октябрь мы тоже идем порядка 40-50% плюс. Это беспрецедентный спрос на средства размещения. Мы думаем, что Крым выйдет к результатам прошлого года, хотя не будем опережать события, потому что итоги правильно будет подводить в январе. О туристическом потоке: во-первых, мы замечаем его перераспределение, потому что есть значительный приток автотуристов. Впрочем, вообще все, что связано с индивидуальным отдыхом, сейчас в тренде, поэтому здесь очень высокий запрос", — говорит министр.

Также отмечается очень высокий запрос на отдых в люксовом сегменте — в этом году в Крым приехало много туристов, которые раньше на полуостров не приезжали, либо вообще на территории Российской Федерации не отдыхали.

"Тот слоган, который использовали в информационной кампании, о том, что отдыхать в своей стране безопасней и спокойней, получил в этом году подтверждение", — отметил Волченко.

Крым — курорт круглый год

Вместе с тем Вадим Волченко выразил уверенность в том, что Крым может стать круглогодичным туристическим местом, потому что есть достаточно высокий спрос на оздоровительный и спортивный отдых при мягком климате у моря.

"При сохранении более-менее стабильной экономической ситуации, нас ждет достаточно серьезная зима в плане работы. Мы понимаем, что мы хорошо отработаем и новогодние праздники. Туристический комплекс, отработавший лето на 100%, продолжает работать и сейчас где-то на 70-80%. Крым почувствовал, что это может быть круглогодичная экономика. Реальная конкуренция создаст рыночные условия, что, безусловно, повлияет на ценообразование", — уверен министр курортов и туризма РК.

В Крыму целое поле для инвестиций

Помимо этого Волченко заявил, что Крым возлагает большие надежды на национальный проект "Экономическое развитие и инновационная экономика". По его словам, Министерством курорта и туризма подготовлены площадки под инвестиции, существует большое количество объектов, требующих реновации, реконструкции, дооборудования, тогда они смогут работать более эффективно.

"У нас большое количество, я бы назвал это даже не площадками, а инвестиционными полями — это большие участки, на которых можно создавать новые туристические города. Конечно, мы заинтересованы в новых инвестициях и государственных, и негосударственных, и международных. В этом смысле тоже есть некоторые перспективы, не хочется просто говорить пока. Мы стараемся быть "министерством практических дел", то есть, как только мы что-нибудь построим, то сразу презентуем. Сейчас запускается несколько проектов с большим номерным фондом — больше полутора тысяч номеров в гостиничных комплексах с медицинскими и спортивными центрами, с термальными источниками и так далее", — сказал он.

Стоит отдельно подчеркнуть, что правительством РК была разработана для нацпроекта подпрограмма "Туризм", которая уже направлена на рассмотрение в Федеральное агентство по туризму. В частности, в рамках этой подпрограммы предусмотрено создание туристических парков, реконструкция прибрежных линий, туристическо-рекреационных кластеров и модернизация санаторно-курортного фонда на территории Крыма.

Пандемия дала о себе знать

Также министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко посетовал на проблемы из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако, несмотря на все трудности, ситуация была под контролем, что позволило запустить курортный сезон на полуострове:

"Мы запускались сложно, по сути, волевым решением главы Республики Крым Сергея Аксенова. […] Были некоторые критические замечания в этом году. Дело в том, что часть бронирования была перенесена с весеннего периода, когда вся индустрия не работала. При этом часть бронирования была осуществлена еще в зимний период, и оставшийся номерной фонд, особенно если мы говорим о люксовом номерном фонде, реализовывался иногда по очень серьезной стоимости".

В России необходимо развивать сферу туризма

По словам министра курорта и туризма Республики Крым, в этом году многие средства размещения оказались не совсем готовы вместе с персоналом к такой напряженной работе.

"Это тоже уже вопрос, в том числе и образовательных каких-то практик, потому что целый ряд объектов, что называется, уходил на зимовку. Это общепринятая практика — европейские пляжные курорты закрываются в октябре и открываются в мае. В этом году в Крыму был серьезный дефицит персонала. Связано такая ситуация с тем, что заранее не было возможности рекрутировать большое количество людей в апреле или мае, когда еще не все было понятно. Мы понимаем, что количество людей профессионально образованных в разных сферах и на разном уровне — это проблема любой туристической дестинации, но мы ощутили это на практике. Поэтому мы заинтересованы в профессиональных кадрах, мы заинтересованы как в программах на территории республики по образованию и повышению профессионального уровня работающего бизнеса, так и в создании определенной базы профессионалов для их привлечения в новые и строящиеся объекты", — подчеркнул Вадим Волченко.

Также министр курортов и туризма РК отметил, что необходимо повышать качество сервиса не только в республике, но и на территории всех российских курортов, а также везде, где есть перспектива для развития туристического направления. Известно, что с начала 2020 года до конца сентября, в Крыму отдохнули около 5 млн человек, что на четверть меньше прошлогоднего показателя. Но это еще не предел…

Напомним, недавно туристы рассказали ФАН, почему любят посещать Севастополь снова и снова, а также о том, как Крым оказался в лидерах среди многих популярных направлений, которые россияне выбирают для зимнего отдыха.