Экс-депутат Рады Журавко назвал гастарбайтером посетившего Москву Цимбалюка

Киев, 23 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высмеял киевского журналиста и политолога Романа Цимбалюка за визит в Москву. Об этом передает "ПолитРоссия".

В ходе очередной поездки в российскую столицу, куда Цимбалюк часто наведывается в связи со съемками в политических ток-шоу, журналист побывал на Красной площади. В качестве подтверждения этого украинец выложил фотографию на фоне Мавзолея Ленина и Кремля на странице в Facebook.

"Как фаталистично выглядит Москва без москвичей", — иронично подписал Цимбалюк новое фото.

Комментируя эту фотографию, Журавко высмеял киевского эксперта и назвал его гастарбайтером.

"Плитку класть приехал или шаурму крутить?" — поинтересовался экс-депутат Рады.

Также украинский политик выразил надежду, что не встретит Цимбалюка с метлой у подъезда собственного дома.