Политолог Беляев назвал опрометчивым «ультиматум» Тихановской

Минск, 23 октября. Доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев назвал опрометчивым "ультиматум" экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, пишет РИА Новости.

По словам Беляева, протестный потенциал в республике еще не исчерпан, но оппозиция уже не сможет вывести много людей на улицы. Политолог также напомнил, что 25 октября истекает срок "ультиматума", когда Тихановская пригрозила забастовкой предприятий и перекрытием дорог.

"Сейчас нет объективных предпосылок для того, чтобы началась массовая кампания протеста, которая приобрела такой характер, который мы видели в августе", — говорит эксперт.

Как отмечает Беляев, власти Белоруссии предпринимают меры для снижения активности оппозиции и накала митингов. В частности, запущен механизм конституционной реформы, активное обсуждение которой ведется в регионах и освещается в СМИ, говорит политолог. Если оппозиция и дальше продолжит устраивать провокации, то они растеряют всех сторонников, заключил эксперт.