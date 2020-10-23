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Сатановский требует, чтобы Ефремова пожизненно лишили прав

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Сатановский требует, чтобы Ефремова пожизненно лишили прав

Москва, 23 октября. Политолог Евгений Сатановский требует, чтобы актера Михаила Ефремова лишили прав пожизненно. Об этом он написал в своем Telegram-канале "Армагеддоныч".

Сатановский призывает власти решить проблему "Ефремовых". Сюда он отнес не только семью виновного в смертном ДТП актера Ефремова, а в общем детей знаменитостей и избалованных представителей шоу-бизнеса. Кроме того, специалист требует обратить внимание на так называемую "элиту", которая живет в рамках вседозволенности. Так, Сатановский обратил внимание на решение суда по правам Ефремова на управление автомобилем.

"По истечению срока. Ему права вернут? Он в зоне рассекать будет?" — резонно поинтересовался эксперт.

Также в своем Telegram-канале Евгений Сатановский прокомментировал решение суда об уменьшении срока заключения артиста. Он отметил, что артиста, может быть, и жалко, но больше жалко второго участника аварии — погибшего Сергея Захарова.

"Человек умер. Навсегда, его уже не вернуть. Очень жалко родных и близких. Страшно за своих близких становится, за детей, внуков. Они по этим улицам тоже передвигаются", — объяснил политолог.

Сатановский требует, чтобы Ефремова пожизненно лишили прав

Сатановский также подчеркнул, что среди "золотой молодежи" и многих знаменитостей тема наркотиков и алкоголя очень популярна. Не редкость, когда пьяные сыночки и дочки состоятельных родителей садятся за руль и рассекают по Москве и другим городам. В результате мы видим аварии, погибших людей, которые оказываются на пути звезд.

"Михаила Ефремова прав лишили на три года. Сидеть ему предстоит семь с половиной. Зачем ему права спустя три года? На зоне кататься? Или предполагается, что его выпустят через три года, а тут и права уже готовы, можно снова за руль!" — возмутился Сатановский.

Он отметил, что в подобных случаях необходимы такие радикальные меры, как пожизненное лишение прав.

Источник: Telegram-канал "Армагеддоныч"
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