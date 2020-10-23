Политолог назвал причину, почему немцы встали на защиту СП — 2

Москва, 23 октября. Вашингтон уже давно угрожает Берлину санкциями за поддержку российского газопровода "Северный поток — 2", заявил германский журналист Александр Сосновский. Экономические ограничения теперь сулят любой компании, которая свяжется с занятыми в стройке кораблями, пишет "Царьград".

Изначально американские санкции были направлены против самого газопровода и строящих его компаний, затем против задействованных кораблей-трубоукладчиков, а в конечном итоге угрозы начали поступать даже компании, управляющей немецким портом Мукран на острове Рюген.

Как заметил Сосновский, на данный момент население Германии весьма холодно воспринимает инициативы США. Новым попыткам Вашингтона остановить строительство была посвящена статья в Германском издании Focus, однако привлек внимание публициста не сам материал, а комментария рядовых граждан ФРГ под ним.

Как заметил эксперт, на данный момент знающие немецкий язык представители России могут получить удовольствие, читая комментарии немцев. Дело в том, что большая часть населения Германии отвергает санкции, а действия Соединенных Штатов откровенно высмеиваются.

"Мы не можем позволить себя шантажировать государством-изгоем!" – замечают некоторые комментаторы.

Некоторые представители Германии даже считают, что Берлину нужно задуматься о выходе из НАТО в ответ на требования, которые выдвигает Вашингтон.

"В Вашингтоне этих комментариев не читают, иначе поняли бы: палку с санкциями они давно перегнули", – заметил Сосновский.

В целом же можно сказать, что подобным образом мыслит не только население страны, но и его руководство. Как сообщалось ранее, недавно Германия начала защищать строительство трубопровода.