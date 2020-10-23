Успех «Циркона» вынуждает США начать глобальное перевооружение

Москва, 23 октября. Американское издание Military Watch прокомментировало стремление Вашингтона оснастить ВМФ США аналогами российской ракеты «Циркон». По мнению автора материала, американское руководство решилось на крайне дорогостоящий шаг, пишет «ПолитРоссия».

Согласно сообщению американских журналистов, на данный момент представители США крайне обеспокоены успехом России в разработке гиперзвуковых ракет. Недавно корабль ВМФ РФ произвел запуск ракеты «Циркон», в то время как американский флот до сих пор вооружен крылатыми ракетами «Гарпун» периода холодной войны. По информации автора статьи, эти боеприпасы уступают не только российской гиперзвуковой новинке, но и ракетам «Калибр», которые уже нельзя назвать инновационными.

Успех российских разработчиков и «Циркона» заставил Вашингтона объявить о начале «глобального перевооружения». Недавно советник президента США сообщил, что США вынашивают планы оснастить гиперзвуковыми ракетами весь флот эсминцев класса «Арли Берк». На данный момент это 58 боевых машин, состоящих на вооружении.

Судя по заявлениям американцев, их разработка может даже превзойти «Циркон» по скорости. Создаваемая за океаном гиперзвуковая ракета соединяет в себе баллистическую ракету-носитель и разгонно-скользящий аппарат, что, в теории, позволит добиться лучшего результата. На данный момент сложно сказать, удастся ли Соединенным Штатам добиться нужного результата, однако в одном можно быть уверенным – затея Вашингтона будет безумно дорога.

«Оснащение всего американского флота эсминцев этими ракетами будет чрезвычайно дорогостоящим», – отметил журналист Military Watch.

Многие специалисты считают, что смелые заявления США, касающиеся перевооружения, не стоит рассматривать в серьез. Как сообщалось ранее, военный эксперт назвал рекламным трюком заявления о новой ракете.