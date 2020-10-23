Кира Сазонова: Китай не будет разоружаться вместе с Россией и США

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова прокомментировала новость о том, что США не намерены продлевать Договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), и рассказала, в чем важность и смысл ДСНВ для мира и международной политики.

— Не все успевают проследить историю международных договоров по ограничению наступательных вооружений.

— Большинство современных договоров, связанных с ограничением вооружений, либо многосторонние, либо двусторонние — в формате "Россия и США". Это связано с тем, что военно-технические возможности этих двух государств по ряду параметров многократно превосходят потенциал большинства других участников международного взаимодействия.

К числу наиболее важных действующих многосторонних договоров можно отнести Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, а также Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Из двусторонних договоров наибольшую ценность, безусловно, представляет СНВ-3. Нужно отметить, что еще в конце XX века двусторонних договоров между Россией и США было больше. В частности, до 2001 года действовал Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Также до 2019 года действовал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). К сожалению, из обоих договоров Америка вышла в одностороннем порядке.

— Почему международно-правовых актов ООН недостаточно для ограничения амбиций Штатов и России в сфере ядерного и ракетного вооружения. Для чего РФ и миру СНВ-3?

— Регулирование глобальных вопросов, связанных с вооружениями, в большей степени зависит от политической воли России и США, обладающих наибольшими объемами стратегических наступательных вооружений. Договор СНВ-3 ограничивает число развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 штук, а боезарядов на них — до 1550 штук. Кроме того, что очень важно, договор предусматривает механизм взаимного контроля. Безусловно, подобное ограничение вооружений не является панацеей, но в целом позволяет существенно стабилизировать международную ситуацию и снять напряженность.

— Есть ли силы на международном правовом поле, заинтересованные в незаключении Договора СНВ-3?

— По большому счету данный договор выгоден всем участникам международного общения, поскольку, с одной стороны, создает глобальный контур безопасности, а с другой, требует участия и договоренностей лишь со стороны России и США. В то же время Вашингтон настаивает на присоединении к договору Китая как на основном условии продления со своей стороны. Причем речь идет о том, что уговорить КНР присоединиться к договору должна Москва. При этом у китайской стороны нет ни малейшего желания участвовать в договоре, поскольку ее объемы стратегических вооружений гораздо меньше, чем у РФ и США.

— Что Россия и США планируют включить в СНВ-3?

— В теории пролонгация договора не предполагает никаких существенных изменений его положений. В тексте предусмотрена возможность продления еще на пять лет. Хотя в сложившейся ситуации продление хотя бы на год уже стало бы благоприятным результатом с учетом того, что без данного договора никаких двусторонних соглашений, сдерживающих российско-американскую гонку вооружений, не останется.

— Как заключение нового Договора СНВ между РФ и Америкой повлияет на международные отношения двух стран и всего мира?

— В целом станет гораздо спокойнее, хотя бы на какое-то время. Показательно, что к продлению договора уже призывали и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, и Европарламент, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Очевидно, что данный вопрос так или иначе волнует всех.