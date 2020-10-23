Муж Седоковой показал певицу без штанов

Москва, 23 октября. Певица Анна Седокова более одного месяца счастлива в браке с латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой. Спортсмен восхищается красотой своей жены, о чем напрямую сообщает поклонникам в Instagram-stories.

Баскетболист недавно успел тайком заснять свою полураздетую жену на видео. Седокова в этот момент стояла в гардеробной и ни о чем не подозревала. Не успев надеть штаны, 37-летняя звезда повернулась к супругу и скромно засмеялась.

Тимма подписал забавное видео в микроблоге трогательной фразой на русском, в которой допустил несколько ошибок. Видимо, спортсмен на пути освоения родного языка своей возлюбленной.

Латвийский баскетболист — третий муж Анны Седоковой. От второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского, поп-певица родила Монику. С 2014 года звезда состояла в отношениях с танцором Сергеем Гуманом. В 2017 году Седокова родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. С лета 2019 года Седокова состоит в отношениях с латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой. Она расписалась со спортсменом 6 сентября, в Барвихе.