Китайский участник "Валдая" назвал условие присоединения Пекина к СНВ

Москва, 23 октября. Китай согласен участвовать в пятистороннем договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — наряду с Россией, США, Францией и Великобританией. Об этом ФАН заявил профессор Института международных исследований университета Фудань и член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Джао Хуашен.

"Это должен быть пятисторонний диалог, и тогда Китай будет в нем участвовать", — рассказал Хуашен, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в рамках дискуссионного форума "Валдай".

Напомним, 22 октября в беседе с участниками "Валдая-2020" российский президент подверг критике американскую идею включить один лишь Китай в обновленный договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, так как уровень ядерного потенциала КНР намного ниже, чем у двух этих стран. Путин добавил, что в случае подключения к договору Китая нужно добиваться присоединения к нему Франции и Великобритании, а также других, не признанных официально ядерных держав.

При этом Джао Хуашен отметил, что Россия и Китай на протяжении многих лет находятся в хороших, стабильных отношениях и сотрудничают во всех областях.

"В области энергетики мы являемся стратегическими партнерами в настоящем понимании этого слова, — подчеркнул собеседник ФАН. — Россия является самым хорошим поставщиком нефти, а в будущем, если все это будет нормально развиваться, я думаю, что Россия будет самым большим поставщиком природного газа".

Прогрессирует и российско-китайское сотрудничество в научно-технической сфере, что является одним из приоритетных и перспективных направлений, добавил Хуашен.

"Кроме того, нам надо еще развивать гуманитарное сотрудничество: образование, туризм. Я думаю, что и между СМИ должно быть не только больше контактов, но и сотрудничества, потому что пресса имеет очень большое влияние на формирование взаимопонимания между народами", — заключил профессор из Китая.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Среди прочего, глава государства призвал Вашингтон к предметному разговору о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.