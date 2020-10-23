Политолог расшифровал громкое заявление Путина о "похоронах"

Москва, 23 октября. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, что имел в виду президент РФ Владимир Путин на международном дискуссионном форуме "Валдай", произнося громкую фразу о "похоронах". Об этом сообщает интернет-издание "Политпазл".

В ходе онлайн-конференции глава страны рассмотрел ряд важных вопросов, касающихся геополитики, социальной сферы, здравоохранения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Но особое внимание привлекла фраза Путина, которую он адресовал представителям политической элиты Запада, жаждущей "затухания России".

"Как бы не простудиться на ваших похоронах", – заявил российский лидер, дав понять недругам РФ, что их надеждам не суждено сбыться.

Что именно имел в виду в своем послании президент, объяснил педагог МГИМО Алексей Зудин. По его мнению, данная фраза главы страны указывает на то, что давление на российские власти не увенчаются успехом. По этой причине США и Европе нужно задуматься о том, чтобы вернуть взаимодействие с Россией в прежнее, конструктивное русло, а не испытывать страну на прочность. Также президент добавил, что страна надеется только на себя, на свои возможности и ресурсы. Держава готова активно отстаивать свои интересы в сложившейся неблагоприятной среде.

"Другой немаловажный момент заключается в том, что Россия продолжит действовать в позитивном ключе и не станет задействовать "грязные приемы". Москва не собирается использовать распри и принципиальные разногласия между участниками международных отношений при проведении своей внешней политики", — отметил Зудин.

На заседании международного дискуссионного клубе "Валдай" президент Путин также отметил, что перспектива отказаться от углеводородов в ближайшие полвека является нереалистичной.