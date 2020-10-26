Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой на шоу «Ледниковый период»

Москва, 26 октября. Российский фигурист Дмитрий Соловьев заявил ФАН, что у него с Ольгой Бузовой обязательно должна быть так называемая «химия» во время выступлений на шоу «Ледниковый период». Иначе вообще нет смысла выходить на лед.

Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи отреагировал на появившиеся слухи о том, что у него якобы завязались романтические отношения с телеведущей и певицей.

«Я вижу, конечно, что это обсуждают, но все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем, — сказал Соловьев. — Все равно это образ мужчины и женщины, это образ любви! И очень важно — сделать именно эту «химию» на льду».

По словам победителя чемпионата Европы-2013 и бронзового призера мирового первенства того же года в танцах на льду, он и Бузова показывают не просто фигурное катание.

«Мы хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, а не на то, как мы откатали и запыхались, — отметил собеседник ФАН. — «Химия» должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов».

К тому, что говорят и обсуждают вокруг люди, Соловьев относится философски — он на многое просто не обращает внимания.

«Какой смысл мне тратить на такие вещи свое время? — заявил заслуженный мастер спорта России. — Если честно, у меня его сейчас и нет вовсе. Но просто не понимаю, откуда у людей столько времени, чтобы сидеть в Instagram и все это «перетирать».

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выступают в числе четырнадцати пар в текущем, десятом по счету, сезоне популярного спортивно-развлекательного шоу Первого канала «Ледниковый период».

Полный текст интервью с фигуристом Дмитрием Соловьевым читайте позже на сайте ФАН.