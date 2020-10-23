Клинцевич объяснил, чем для США чреваты провокации и санкции против России

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя размышления китайских аналитиков, объяснил, чем для США чреваты провокации и санкции против России. Статья, объясняющая, почему новая тактика военных провокаций США против РФ, а также попытки Вашингтона затормозить строительство "Северного потока — 2" могут обернуться провалом для Соединенных Штатов, была опубликована в Sohu, перевод представило издание "ПолитРоссия".

По мнению экс-сенатора, военного аналитика Франца Клинцевича, эксперты из КНР абсолютно точно уловили важную тенденцию.

"Китайские эксперты объективно оценивают ситуацию, — отметил политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Россия обладает реальным суверенитетом, на который никому не стоит покушаться. Я недавно обсуждал эту тему с одним бывшим большим военачальником. Мой собеседник, обладающий важной информацией в этой области, привел данные, что санкции, конечно, нанесли нам урон, но в то же время оказали огромную услугу с точки зрения формирования независимых российских институтов. Это дало России мощный импульс, чтобы нормально развиваться с опорой на внутренние ресурсы".

По словам Клинцевича, практика показала, что ни одна санкционная мера, предпринятая Соединенными Штатами против нашей страны, существенно на Россию не повлияла.

"В то же время сами США своим санкционным давлением, своей нелепой внешней политикой нажили себе по всему миру множество врагов. В том числе Вашингтон умудрился рассориться со своими ближайшими союзниками по НАТО — и все из-за "Северного потока — 2". Ну "отодвинули" американцы "Северный поток — 2", затормозили его на время. Но без СП-2 Европе сегодня просто не выжить. Альтернативы российскому газу нет!» — говорит экс-сенатор.

Что касается военных провокаций против России, которыми в последнее время "балуются" американские военные, это абсолютно бесперспективное занятие, отмечает собеседник ФАН.

"Военная составляющая провокационного курса США еще более бессмысленна. Если только американские военные посмеют перейти какие-то рубежи, красные линии, уверяю вас, это будет пресечено самым жестким образом. Как говорится, всем важно помнить, что Россия — страна с женским именем, но "внизу" — все мужское. Так что, мы всегда готовы ответить как полагается", — подчеркнул Клинцевич.

Поэтому китайские эксперты правы: рано или поздно Вашингтон погорит на политике санкций и провокаций против России, говорит политик.

"Они доиграются до того, что именно Россия останется единственной силой, способной стабилизировать ситуацию в мире, а роль США, как мировой державы, будет неуклонно падать. Такая тенденция уже намечается, сегодня ее фиксируют многие серьезные аналитики", — предупредил Франц Клинцевич.

В Соединенных Штатах 3 ноября пройдут президентские выборы. От того, кто станет на ближайшие четыре года хозяином Белого дома — действующий президент Дональд Трамп или его соперник-демократ Джо Байден, во многом зависит вектор внешней политики Вашингтона. Однако эксперты считают, кто бы ни занял президентский пост в США, ждать от него серьезной корректировки антироссийской политики не стоит.