Донбасс сегодня: уничтожен полевой склад связи ВСУ, украинские морпехи разбегаются

Донбасс, 23 октября. ДНР обстреляна трижды из минометов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ скрывают следы масштабных фактов хищения. Солдаты Киева нашли новый способ не нести службу на передовых. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Яковлевка и Ленинское в Донецкой Народной Республике обстреляны в минувшие сутки Вооруженными силами Украины. Всего киевские силовики трижды открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Применялись минометы и стрелковое оружие.

Кроме того, практически повсеместно наблюдатели армейских корпусов ДНР и ЛНР фиксируют продолжающееся проведение инженерных работ на украинских позициях. Также войска Киева продолжают стягивать запрещенную Минскими соглашениями технику и вооружения.

Морпехи ВСУ разбегаются с передовой

Элита украинской армии — морская пехота — находится на критическом уровне по морально-психологическому состоянию личного состава, констатируют в Управлении Народной милиции. Разведка дончан докладывает, что причиной такого положения, среди прочего, является недовольство бойцов тыловым обеспечением. Недавно один военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты, который заявил о неповиновении приказам командования до исправления ситуации с обеспечением, бежал. Перед этим он был сильно избит командиром батальона.

После проведения проверки прибывшими в подразделение сотрудниками военной прокуратуры и военной службы правопорядка выяснилось, что дезертиров куда больше. Оказалось, что службу самовольно оставили еще двое морских пехотинцев из 35-й бригады и военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады, позиции подразделения которого находились вблизи с позициями первого сбежавшего. В Донецке утверждают, что все четверо самовольщиков сбежали из-за плохого обеспечения и систематических побоев со стороны командиров подразделений.

Украинские военные нашли новый способ косить от службы в ООС

Чтобы не служить на передовых позициях, украинские "освободители" идут на обман. Защитникам Донбасса давно известно, как киевские силовики простреливали себе конечности, лишь бы не попасть в зону конфликта, причиняли другие увечья себе и сослуживцам.

На данный момент, чтобы избежать несения боевого дежурства на первой линии, военнослужащие ВСУ стали симулировать симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Управление Народной милиции ЛНР. Особенно такой способ откосить от дежурства распространен в 24-й отдельной механизированной бригаде, где зафиксированы отказы бойцов нести службу по причине заболевания COVID-19.

Бойцы ВСУ уничтожили дорогостоящее американское оборудование

Бойцы все той же 24-й мехбригады отличились и масштабными хищениями военного имущества, сообщает разведка луганчан. Накануне прибытия в подразделение комиссии штаба Операции объединенных сил военнослужащие устроили поджог полевого склада связи.

Результатом стало уничтожение в огне дорогостоящего оборудования связи, полученного в рамках иностранной помощи Украине. Это радиостанции Harris Falcon III RF-7850S и Harris Falcon III AN/PRC-117G, уничтожено по семь и пять штук соответственно. В Луганске полагают, что оборудование было давно продано, а по документам прошло как уничтоженное огнем.