Жители Китая призвали власти последовать примеру РФ с Крымом

Пекин, 23 октября. Китайцы возмущены ситуацией с Тайванем. США продали острову в Тихом океане новую партию вооружения. Об этом сообщает газета "Гуаньча".

Госдепартаментом одобрена поставка мобильных установок реактивных систем залпового огня Himars и комплексов с баллистическими ракетами Atacms, также высокоточных ударных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО и разведывательных датчиков для F-16.

"Баллистическая ракета Atacms и крылатая ракета SLAM-ER способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова", — пишет "Гуаньча".

Жителей Восточной Азии крайне встревожила эта новость, они стали высказывать свое мнение в Сети. Китайцы считают, что продажа наступательного оружия нарушает совместные коммюнике и "Закон о противодействии деятельности по расколу страны". Теперь, по их мнению, китайская сторона должна дать ответ и начать действовать.

"Глядя на действия Соединенных Штатов, Китай начнет продавать оружие Кубе. Только достигнув предела терпения материка, можно обнаружить, что терпение у него бесконечное", — высказывались пользователи Сети.

Кроме того, появилось и мнение, что американские власти и Тайвань формируют ситуацию на острове, а Китай просто наблюдает за всем происходящим со стороны. Китайские власти избрали в отношении Вашингтона путь компромиссов и поддержания мира. Однако такое поведение США могут расценивать как слабость со стороны Китая.