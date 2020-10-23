Распутина хочет подать в суд на Аллегрову и Крутого из-за плагиата

Москва, 23 октября. Российская певица Маша Распутина может подать в суд на свою коллегу по сцене Ирину Аллегрову и композитора Игоря Крутого, сообщает Пятый канал.

Причиной назревающего разбирательства между артистами стала песня "Осень", которую недавно презентовали Крутой и Аллегрова. Распутина напомнила, что она исполнила эту композицию много лет назад. Более того, певица утверждает, что купила стихи к этой песне у поэта Леонида Дербенева. Исполнительница намерена защищать авторские права в суде.

Комментируя ситуацию, адвокат Сергей Жорин отметил, что здесь не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. По словам юриста, Аллегрову и Крутого ждут проблемы только в случае, если у Распутиной есть права на песню.

"Все зависит от того, оформлялось ли в случае Распутиной что-либо документально", — пояснил Жорин Пятому каналу.

Продюсер Распутиной при этом опроверг сообщения о планах певицы судиться из-за плагиата. По его словам, певица просто была крайне удивлена, узнав о выходе новой версии песни.

Это уже не первая неприятная ситуация, в которой оказалась Распутина. Ранее она стала жертвой аферистов и осталась без гонорара.