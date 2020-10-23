Дебаты Байдена и Трампа выявили ничтожность их взглядов на будущее США

Последний тур предвыборных дебатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена прошел 22 октября в Нашвилле, столице американского штата Теннесси, в конференц-зале университета Бельмонт. Формально он считался третьим, но, поскольку предыдущий, который должен был состояться 15 октября и включать в себя ответы на вопросы избирателей, отменили из-за перенесенной действующим президентом США коронавирусной инфекции, то с нумерацией возникла небольшая путаница.

Впрочем, не только с нумерацией.

Первый тур, в ходе которого кандидаты за 90 минут почти 100 раз перебивали (71 раз — Трамп и 26 раз — его оппонент) и почти столь же часто оскорбляли друг друга, почти единодушно был назван позорным и для них, и для Америки в целом. Поэтому на сей раз были предприняты достаточно жесткие меры, чтобы подобное не повторилось. Каждому из участников отвели по две минуты для ответа на заданные модератором вопросы, а затем несколько раз по 30 секунд — для их реплик.

И, надо сказать, эти "смирительные рубашки" подействовали: Трамп и Байден в гораздо меньшей степени напоминали накачанных допингом престарелых бойцовых петухов и куда больше говорили по делу. Насколько были в состоянии это делать.

Ведущая дебатов Крис Уоллес анонсировала шесть основных вопросов, и в целом эту программу ей удалось выполнить. Претенденты высказывались (в хронологическом порядке) о ситуации с коронавирусной инфекцией, вопросах национальной безопасности, внешней политике, социально-экономических проблемах, изменении климата и, наконец, о собственном лидерстве. Больше всего времени и эмоций было потрачено, если не считать обсуждения личных доходов, налоговых деклараций и причастности к коррупционным схемам, на оценку текущего состояния и перспектив социально-экономической ситуации внутри США.

Прозвучавшие из уст Трампа и Байдена реплики свидетельствовали, во-первых, о том, что ни то, ни другое не радует, а во-вторых — что ни один из них не имеет на этот счет никакой внятной программы действий: сплошная ничтожность. Всем уже понятно: на Западе COVID-19 стал всего лишь удобным предлогом для официального продолжения финансовой накачки фондовых рынков при одновременных массовых выплатах гражданам, они же избиратели, оказавшимся без работы и/или за чертой бедности.

Но надо отметить, что накал страстей — причем не внешних, а внутренних, по сравнению с первым туром дебатов, заметно снизился. Поэтому логичным было бы предположить, что два ныне враждующих центра силы внутри американской элиты, интересы которых представляют кандидаты от Республиканской и Демократической партий, оказавшись перед угрозой реального раскола страны, все-таки пришли к какому-то консенсусу.

Если эта гипотеза верна, то никаких апокалиптических сценариев, типа взаимного непризнания итогов выборов, гражданской войны и дефолта с крахом национальной экономики, в ближайшее время на территории США ожидать не приходится. Вопреки подавляющему большинству звучащих сегодня прогнозов.

Опять же, если исходить из поведения кандидатов, то этот консенсус достигнут в пользу Трампа, который все время напирал на то, что Байден, в 2009–2017 годах бывший вице-президентом, — это даже не вчерашний, а позавчерашний день Америки, возвращаться к которому бесполезно и бессмысленно.

"Если бы вы с Бараком Обамой все делали хорошо, я бы не стал президентом США", — заявил "Большой Дональд", и в этом, наверное, стоит с ним согласиться.

Контуры этого консенсуса пока выглядят весьма расплывчатыми, как авианосец в густом тумане, и в этом отношении куда важнее может быть вовсе не то, что говорили участники дебатов, а то, о чем они дружно промолчали. А промолчали они практически обо всей внешнеполитической повестке дня (кроме Китая и КНДР).

Ни Трамп, ни Байден так и не прояснили будущие отношения ни с НАТО, ни с Евросоюзом, ни с Россией, ни, тем более, с другими акторами современного мира. Были обойдены вниманием даже проблемы национальной безопасности США (опять же, за исключением закрытия границ, а также Китая и КНДР, чьи ядерные ракеты, оказывается, могут достичь американской территории).

В общем, вместо праздника непослушания в детском саду (вернее, в доме престарелых) случился тихий час. Возможно, подопечным наконец-то сменили памперсы. И, пожалуй, это главное, что необходимо сегодня знать о президентских выборах в США, назначенных на 3 ноября 2020 года.