Доступное лекарство от головной боли может снизить риск смерти при COVID-19

Вашингтон, 23 октября. Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что аспирин способен значительно снизить риск осложнений и смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, передает журнал Anesthesia and Analgesia.

Специалисты провели исследование на пациентах с коронавирусом, находящихся в больнице. Людям ежедневно давали небольшие дозы аспирина, чтобы защитить от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Результаты показали, что пациенты, принимающие препарат, реже нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря открытию появилась возможность применять бюджетное и доступное средство для предотвращения опасных осложнений после коронавируса.