В WWF рассказали, сколько снежных барсов осталось в мире

Снежный барс или ирбис — краснокнижное животное, живущее в горах Центральной Азии. Из-за труднодоступности мест ее обитания эта удивительная кошка до сих пор не изучена до конца. Доподлинно известно сегодня одно: численность снежного барса катастрофически мала.

23 октября — Международный день снежного барса. В этот день семь лет назад в Бишкеке открылся первый Международный форум по сохранению снежного барса. Представители 12 стран тогда впервые собрались вместе, чтобы объединить усилия по сохранению краснокнижного животного.

Как идет работа по сохранению снежного барса? Сколько ирбисов насчитывается на земном шаре сегодня и почему они до сих пор под угрозой исчезновения? На эти вопросы в интервью ФАН ответил координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Угроза исчезновения

— Насколько остро проблема сохранения снежного барса стоит в России?

— Эта проблема остро стоит не только в России, а во всех 12 странах ареала его обитания. Сейчас осталось порядка четырех тысяч особей снежного барса во всем мире. Он живет в 12 странах, занимает огромный ареал — практически, пол-Китая. Естественно, плотность его населения в любом конкретном месте очень низкая. Просто потому что ареал огромный, а численность низкая. Угроз [для снежного барса] очень много: государств много, границ много и везде — своя политика. Мало кто эффективно борется с тем же браконьерством.

— Проблема браконьерства в отношении снежного барса сейчас есть в нашей стране?

—Эта проблема постепенно снижается, и браконьеров становится меньше. Потому что это очень специфическая "работа". Молодежь уезжает в города — не занимается традиционными видами природопользования (охотой) и браконьерничает меньше. Все браконьеры, которые сейчас есть, довольно пожилые люди, по крайне мере, среди тех, кто мог бы заниматься снежным барсом. Кроме того, в России в свое время была очень сильно ужесточена ответственность не только за добычу краснокнижных видов, но и за транспортировку, хранение дериватов (частей животных. — Прим. ФАН). Даже просто шкуру хранить дома без документов чревато уголовной ответственностью.

Почему снежный барс не любит снег

— Что-то можно сделать для увеличения популяции животного? Или это только в силах природы?

— Нужно учитывать, что снежный барс в России живет на самом северном краю своего ареала. Тут наиболее жесткие природные условия. Он сталкивается с очень большим количеством природных негативных факторов. С тем же глубоким снегом, морозами. Довольно много угроз естественных, но антропогенные факторы все равно перевешивают.

— Пример?

— Сейчас климат меняется. Например, в условиях западной Сибири зимы становятся более снежными, даже в горах местами выпадает гораздо больше снега. Снежный барс, хоть и называется снежным, очень не любит снег. Он предпочитает менее снежные районы. Ирбис вынужден искать более пригодные места обитания.

Программа сохранения снежного барса

— В 2013 году была принята Бишкекская декларация, которая определяет шаги по сохранению снежного барса. Есть ли консолидированная программа 12 государств, подписавших документ?

— Она есть чисто формально. Буквально сегодня было четырехчасовое заседание в онлайн-режиме. Это глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем. Каждый год проводятся встречи координационного комитета, но все это — абсолютно пустые беседы, которые не имеют никакого реального природоохранного эффекта. Как правило, собираются чиновники, которые ничего не делают в плане сохранения снежного барса непосредственно на местах. Поэтому вся эта координация, прежде всего, формальна.

— А Всемирный фонд дикой природы предлагает какие-нибудь действия по защите снежного барса?

— Что касается России, все мероприятия по мониторингу, сохранению снежного барса проходят при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Мы выделяем гранты особо охраняемым природным территориям, заповедникам и национальным паркам. Они проводят дополнительное количество рейдов или экспедиций по изучению снежного барса, устанавливают фотоловушки, проверяют их. Мы являемся как раз тем самым координирующим фондом, который обеспечивает получение достоверной информации о состоянии популяции снежного барса и проводит природоохранные мероприятия.