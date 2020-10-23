Белоруссия приостановила транзит нефти из России в Европу

Москва, 23 октября. Пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил о приостановке транзита российской нефти через Белоруссию в Польшу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, причина приостановки — технические проблемы, возникшие на территории Польши.

"Польская сторона в лице представительства ПАО " Транснефть " в Республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь — Брест", — пояснил Тищенко.

Как отмечает НСН, по этому трубопроводу нефть из России поставляется в Европу.

К настоящему моменту транзит нефти по трубопроводу "Мозырь — Брест" восстановили, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он пояснил, транзит приостановили из-за упавшего дерева на линии электропередачи.