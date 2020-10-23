Елена Панина: Глобальный Запад развязал войну против российской науки

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за санкций, введенных против нашей страны.

В частности, AGU отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. При этом отказ был мотивирован "невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством России и Министерством науки и высшего образования как части правительства России".

Стоит напомнить, что под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями, признанными ведущими специалистами в области геофизики.

Считаю, что факт отказа в публикации работы наших ученых еще на стадии рассмотрения является одним из эпизодов форменной войны против российской науки, развязанной глобальным Западом. Сначала власти США вводят санкции против наших химиков и биологов, потом ЕС накладывает санкции на академический институт, который обвиняют в изобретении страшных ядов. Теперь — отказ американских научных изданий публиковать статьи российских авторов.

Подобной агрессивности по отношению к нашим ученым не наблюдалось даже в годы холодной войны между СССР и Западом. Тогда сфера науки была пространством диалога, где обсуждались вопросы, имеющие значения для всего человечества.

На этом фоне верхом неадекватности выглядят предъявляемые Минобрнауки требования о публикациях исследований в западных научных изданиях. Понятно, что международная кооперация крайне важна для научных поисков. Но не следует ставить российских ученых в унизительное и зависимое положение.

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