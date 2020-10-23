Юрист пояснила, что не так с решением суда о правилах вывесок в Петрозаводске

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга принял решение признать незаконными требования об установке вывесок на зданиях Петрозаводска. Городские власти утвердили их еще в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Как сообщает администрация Петрозаводска, на данный момент они еще не получили мотивировочную часть судебного решения. Решение о дальнейших действиях будет приниматься лишь только после этого.

Ранее предприниматели были обязаны привести в нормативный вид вывески на зданиях. Серьезные ограничения затронули фасады домов, которые были построены до середины прошлого века. При этом вывески на таких зданиях должны состоять из отдельных объемных букв, а также логотипов без подложки.

Как отметила в комментарии ФАН юрист Ирина Баханович, в Петербурге требование об установке вывесок, наоборот, активно работает.

"И я считаю, что это правильно. Не всегда реклама или вывеска уместна, и смотря какие это вывески. Если мы говорим о многоквартирных домах, и если там порядочная управляющая компания (либо ТСЖ, либо председатели дома) и они имеют хорошие деньги с этой рекламы, то это плюс для дома. Но опять же — кто устанавливает нормативы, какая реклама или вывеска правильная, а какая неправильная. Мы очень много видели различную рекламу, и лучше бы там этой вывески не было", — пояснила Баханович.

По ее словам, если это не исторический центр, то подобная политика имеет место быть. Но нормативы все равно должны существовать.

"И должен быть соблюден не только эстетический вид, но и учитывать архитектуру. Должен быть разработан единый стандарт", — заключила Баханович.

Согласно утвержденным правилам, вывески, например, не должны наносить урон стилистике, композиции, декоративному убранству фасада и отделке. Кроме того, нельзя располагать буквы вертикально или на архитектурных деталях.