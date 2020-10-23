США предрекли неудачу в борьбе с Россией за Арктику

Вашингтон, 23 октября. Американские журналисты предрекли США неудачу в борьбе с Россией за Арктику, об этом сообщает интернет-издание The National Interest.

По мнению представителей СМИ, Соединенные Штаты не готовы к борьбе с Россией за Арктику. По этой причине американским властям стоит задуматься о новых путях сотрудничества с Москвой, чтобы полностью не потерять регион.

Эксперты сравнивают сложившуюся ситуацию с проблемой "раздела Африки" в XXI веке. Конкуренция за территории Северного полярного круга ужесточается стремительно. Каждая из стран нацелена на добычу пригородного газа, нефти и полезных ископаемых.

"Пока кто-то осуждает Штаты за "ледокольный разрыв", реальный вопрос заключается в отсутствии политического направления для этого региона. Вашингтону нужен новый подход, который заключается в сотрудничестве с Россией. Это необходимо для поддержания мира в регионе", — отмечают журналисты.

На сегодняшний день политика США в Арктике пагубно влияет на развитие региона, стратегия касается лишь противостояния России не более. Кроме того, действия американских властей препятствуют сотрудничеству в области климата на международном уровне и наносят ущерб региональным усилиям. Политические коррективы в Арктике позволили бы США достичь другие цели, к примеру, в борьбе с Китаем.

По мнению СМИ, основными задачами ВМС США не должно быть планирование наземных боевых действий. Россия придерживается такой политики, чтобы Арктика была оставлена за рамками европейских проблем. Странам необходимо прекратить провокационные военные маневры. Даже исторически сложилось так, что обе стороны сотрудничали друг с другом в этом регионе, несмотря на жесткую конкуренцию в других местах. Такого пути необходимо придерживаться и в дальнейшем.