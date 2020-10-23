Иммунолог дала совет, как остановить выпадение волос после коронавируса

Причин для выпадения волос после перенесенного коронавируса может быть масса, в том числе и совсем не связанных с COVID-19, рассказала иммунолог Марина Аплетаева в комментарии ФАН.

Ранее японские ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины пришли к выводу, что одним из последствий коронавируса может быть и выпадение волос. Опрошенные учеными респонденты признались, что стали терять волосы спустя два месяца после перенесенного COVID-19.

По словам Аплетаевой, выпадение волос может служить реакцией организма на интоксикацию после коронавируса. Однако не стоит исключать и другие причины, в том числе стресс и гормональные изменения.

"Причиной выпадения волос может быть не только перенесенная болезнь, но и интоксикация, и стресс, и гормональные изменения, абсолютно не связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией. Конечно же, интоксикация после болезней вирусного и бактериального плана не способствует укреплению здоровья в том числе того, что касается волос и ногтей", — рассказала иммунолог.

Иммунолог отметила, что спровоцировать выпадение волос может дефицит витаминов.

«При любых инфекционных процессах, не важно вирусных или бактериальных, наблюдается и дефицит витаминов, например, группы B, поскольку происходит активное разрушение именно этих витаминов. Они очень важны для роста волос. В данном случае, я это связываю с дефицитом витаминов, даже если мы и употребляем какие-то комплексы", — объяснила специалист.

Кроме того, при выпадении волос стоит обратить внимание и на стресс. Врач подчеркнула, что физиологических причин для выпадения волос гораздо больше, чем патологических. По ее словам, вывод японских ученых о том, что выпадение волос является следствием вируса – "притянут за уши".

"Стресс – это одно из ярких проявлений того, что может повлиять на выпадение волос. Честно скажу, причиной выпадения волос может быть огромное количество факторов. И вообще люди никогда не болеющие, здоровые, крепкие, к сожалению, теряют волосы. Это связано с гормональными изменениями. Физиологических причин выпадения волос гораздо больше, чем патологических. Это очень притянуто за уши", — подытожила эксперт.

Столкнувшимся с выпадением волос Аплетаева рекомендовала прежде всего выяснить причину такого явления.

"Первое – выясняется причина. Если это гормональные изменения – возрастные или физиологические – нужно обратиться к эндокринологу и выяснить, не связано ли это с гормонами. Если нет поводов для беспокойств гормональных, то причиной выпадения волос может быть дефицит витаминов или макро- и микроэлементов – например, селена. Он очень хорошо влияет на структуру волоса. Конечно же, дефицит кальция. Некоторые антибактериальные препараты, меняя микрофлору кишечника, могут нарушать и всасывание макроэлементов", — посоветовала иммунолог.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН перечислил заболевания, которые могут привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом.