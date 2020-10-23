Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Иммунолог дала совет, как остановить выпадение волос после коронавируса

108

Иммунолог дала совет, как остановить выпадение волос после коронавируса

Причин для выпадения волос после перенесенного коронавируса может быть масса, в том числе и совсем не связанных с COVID-19, рассказала иммунолог Марина Аплетаева в комментарии ФАН.

Ранее японские ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины пришли к выводу, что одним из последствий коронавируса может быть и выпадение волос. Опрошенные учеными респонденты признались, что стали терять волосы спустя два месяца после перенесенного COVID-19.

По словам Аплетаевой, выпадение волос может служить реакцией организма на интоксикацию после коронавируса. Однако не стоит исключать и другие причины, в том числе стресс и гормональные изменения.

Иммунолог дала совет, как остановить выпадение волос после коронавируса

"Причиной выпадения волос может быть не только перенесенная болезнь, но и интоксикация, и стресс, и гормональные изменения, абсолютно не связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией. Конечно же, интоксикация после болезней вирусного и бактериального плана не способствует укреплению здоровья в том числе того, что касается волос и ногтей", — рассказала иммунолог.

Иммунолог отметила, что спровоцировать выпадение волос может дефицит витаминов.

«При любых инфекционных процессах, не важно вирусных или бактериальных, наблюдается и дефицит витаминов, например, группы B, поскольку происходит активное разрушение именно этих витаминов. Они очень важны для роста волос. В данном случае, я это связываю с дефицитом витаминов, даже если мы и употребляем какие-то комплексы", — объяснила специалист.

Иммунолог дала совет, как остановить выпадение волос после коронавируса

Кроме того, при выпадении волос стоит обратить внимание и на стресс. Врач подчеркнула, что физиологических причин для выпадения волос гораздо больше, чем патологических. По ее словам, вывод японских ученых о том, что выпадение волос является следствием вируса – "притянут за уши".

"Стресс – это одно из ярких проявлений того, что может повлиять на выпадение волос. Честно скажу, причиной выпадения волос может быть огромное количество факторов. И вообще люди никогда не болеющие, здоровые, крепкие, к сожалению, теряют волосы. Это связано с гормональными изменениями. Физиологических причин выпадения волос гораздо больше, чем патологических. Это очень притянуто за уши", — подытожила эксперт.

Столкнувшимся с выпадением волос Аплетаева рекомендовала прежде всего выяснить причину такого явления.

"Первое – выясняется причина. Если это гормональные изменения – возрастные или физиологические – нужно обратиться к эндокринологу и выяснить, не связано ли это с гормонами. Если нет поводов для беспокойств гормональных, то причиной выпадения волос может быть дефицит витаминов или макро- и микроэлементов – например, селена. Он очень хорошо влияет на структуру волоса. Конечно же, дефицит кальция. Некоторые антибактериальные препараты, меняя микрофлору кишечника, могут нарушать и всасывание макроэлементов", — посоветовала иммунолог.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН перечислил заболевания, которые могут привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом.

 

Новости партнеров