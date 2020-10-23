Переход на новую работу, сокращение штата и увольнение по состоянию здоровья — непростые периоды в трудовой жизни каждого человека. И государство позаботилось о материальной поддержке тех, кто остался без должности по собственному согласию или по "стечению обстоятельств". Смягчить финансовую нестабильность "переходного периода" и дать возможность спокойно найти новое место работы призвано выходное пособие.

В каких случаях можно на него претендовать? От чего зависит величина выходного пособия при увольнении в 2020 году? И кому работодатель вправе отказать? Об этом журналисту ФАН рассказала доцент Юридического института Российского университета транспорта, кандидат юридических наук Марианна Филиппова.

Особенности выплаты

Трудовой кодекс предусматривает материальные компенсации работникам при увольнении. И одной из них является выходное пособие. Оно полагается тем сотрудникам, которые попали под сокращение или остались без работы, если предприятие вдруг прекратило деятельность.

Но есть и другие основания потребовать от бывшего работодателя выплату. Она полагается и сотрудникам, которые:

увольняются по медицинским показаниям;

уходят в армию;

были уволены и восстановлены на рабочем месте по решению суда;

отказались переезжать в другой регион при смене места деятельности предприятия.

Выплата может полагаться и при увольнении по соглашению сторон, но возможность ее получения зависит не столько от трудового законодательства, сколько от норм, действующих внутри конкретного предприятия. Если она предусмотрена коллективным договором, тогда работодатель должен заплатить. Если прописана в трудовом договоре с сотрудником — тоже. А вот если в локальных нормативных актах компании об этом нет упоминания, то и требовать от работодателя выходное пособие не имеет смысла. Он имеет полное право ничего не платить.

Аналогичное правило действует и в случае, если сотрудник решил уволиться сам. При увольнении по собственному желанию выходное пособие не положено. Как правило, не имеет смысла просить что-то у работодателя, если человек работал по срочному трудовому договору в течение короткого времени — не более двух месяцев. И тем более обращаться, если причиной увольнения стало нарушение на рабочем месте или "провал" испытательного срока.

Размер выходного пособия при увольнении

"При ликвидации предприятия работодатель выплачивает сотруднику сумму в размере среднего месячного заработка, — комментирует юрист Марианна Филиппова. — Если найти новую работу в течение месяца не получилось, средняя зарплата выплачивается и за второй месяц тоже".

Срок выплат можно увеличить еще на месяц, если новая работа так и не нашлась. Но такая компенсация за третий месяц поиска работы причитается только работникам, заблаговременно вставшим на учет в службу занятости. Сделать это нужно не позднее 14 дней с момента увольнения.

Если бывший работник не смог трудоустроиться ни через месяц, ни через два, он имеет полное право потребовать от работодателя очередную компенсацию. Для этого нужно подать заявление и предоставить в подтверждение трудовую книжку без записи о новом трудоустройстве. Обращаться нужно вовремя — не позднее 15 дней с момента окончания второго и третьего месяцев поиска работы.

Недавние изменения, внесенные в Трудовой кодекс, позволяют работодателю не ждать обращений бывшего сотрудника, а рассчитаться с ним сразу за все месяцы, которые тот может потратить на поиски работы. Закон не запрещает выплатить выходное пособие при увольнении по сокращению штатов в трехкратном размере, то есть сразу за три месяца. Для работника это становится серьезным финансовым подспорьем. Получить и компенсацию, и остаток зарплаты, и деньги за неиспользованный отпуск он должен одним платежом — в день очередной зарплаты.

В отношении некоторых категорий сотрудников действуют свои нормы. Так, выходное пособие при увольнении пенсионера "привязывают" как к должностному окладу, так и к МРОТ. Рассчитывается оно по формуле: 1 месячный оклад + 2 МРОТ.

А вот поддержка сотрудников, увольняющихся в связи с инвалидностью, не слишком щедрая. Выходное пособие при увольнении по инвалидности выплачивается только в размере двухнедельного заработка и лишь в случае, если "достигнуто" соглашение сторон.

Нюансы начисления выходного пособия при увольнении по соглашению сторон

В крупных компаниях, на производствах действуют коллективные договоры, которые могут предусматривать такую меру поддержки бывших сотрудников. Она же может иметь адресный характер, то есть закрепляться в трудовом договоре с особенно ценным работником.

Сумма определяется решением работодателя, теоретически "верхнего предела" у нее нет. Но на практике все происходит несколько иначе. Предприятиям не позволяют выплачивать даже лучшим бывшим "кадрам" чрезмерные суммы.

"Известны случаи, когда суд признавал необоснованной сумму компенсации при расторжении трудового договора, — продолжает Марианна Филиппова. — Так как при увольнении по соглашению сторон речь идет о взаимном согласии, нельзя говорить о том, что увольняющийся работник терпит серьезные связанные с этим неудобства. А значит, и компенсация не должна быть слишком большой".

Таковой признается выплата, которая превышает шесть месячных окладов. Не вызовет вопросов у контролирующих служб компенсация в размере трех заработных плат.

Как рассчитать размер выплаты

По общему правилу, при определении среднемесячного заработка увольняющегося сотрудника работодатель обязан учитывать все выплаты:

зарплату, включая оклад и тарифные ставки;

доплаты и надбавки;

премии — как разовые, так и квартальные или годовые;

все виды поощрений и материального стимулирования труда.

А вот компенсации "социального характера" при расчете не учитываются. Речь идет о материальной помощи, выплаченной предприятием, или оплате питания, проезда, обучения.

Бухгалтерия собирает данные о выплатах работнику за последние 12 месяцев и определяет "стоимость" одного рабочего дня. Стоит учитывать, что из расчета убирают периоды, когда человек не работал. Например, время, проведенное в отпуске или на больничном, учитываться не будет.

"В нынешнем году из расчетного периода исключаются еще и дни, объявленные нерабочими в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — уточняет Марианна Филиппова. — Это периоды с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая включительно, а также нерабочие дни 24 июня и 1 июля. Также в расчет средней зарплаты не включается время простоя. И неважно, произошло ли это по вине работодателя или по причинам, от работодателя не зависящим".

К нерабочим праздничным дням это правило отношения не имеет. Они в расчетный период включаются и учитываются для определения среднего заработка.

Чтобы самостоятельно высчитать размер выходного пособия, нужно знать:

количество рабочих и нерабочих праздничных дней расчетного периода;

размер дневного заработка.

Последний можно вычислить самостоятельно. Для этого все суммы выплат за 12 месяцев необходимо сложить, а затем разделить полученную цифру на количество рабочих дней. При вычислении количества рабочих дней не забываем "выкинуть" из общего числа больничные, отпуска и служебные командировки.

Например, вы рассчитали, что за последний год отработали 205 дней. За это время вам было начислено 650 тысяч рублей заработной платы, премий и надбавок. Разделив сумму выплат на количество дней, получаем среднюю "стоимость" одного рабочего дня. В данном случае она равняется 3170 рублям.

Исходя из этой суммы и определяют размер выходного пособия в каждом из последующих месяцев. Посчитайте количество рабочих дней в ближайшем месяце и умножьте на стоимость одного дня. Например, в месяце 21 рабочий день, тогда размер компенсации должен составить 66 570 рублей. Если работодатель готов выплатить деньги за второй и третий месяцы, расчет делают по каждому из них.

Размер страховых взносов и налогов

В некоторых случаях работодатель обязан перечислить в бюджет НДФЛ при выплате работнику выходного пособия, а также оплатить страховые взносы. Эта обязанность появляется в том случае, если размер компенсации превышает трехмесячный заработок сотрудника. Но отчисления в бюджет и фонды высчитывают не от общей суммы выходного пособия, а лишь от суммы "превышения". Работник в этом случае получит сумму за вычетом 13% НДФЛ.