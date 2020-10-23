Россия запустит программу изучения Тихого океана после ЧП на Камчатке

Москва, 23 октября. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о начале разработки комплексной программы научного изучения акватории Камчатки и подготовки соответствующей экспедиции. Как стало известно ФАН, в экспедиции примут участие РАН, Минприроды, Минобрнауки, РГО и команды Кусто.

Российская академия наук и Министерство природных ресурсов и экологии РФ официально озвучили причину гибели животных и растений у берегов Камчатки – водоросли Karenia: они вызывают кислородную недостаточность и нейротоксическое отравление.

Программа должна запуститься уже в 2021 году, сейчас в Минприроды РФ готовят обращение в правительство с просьбой поддержать экспедицию. Ни одна организация, изучавшая экологическое бедствие на Камчатке, не нашла признаков техногенной катастрофы — об этом в ходе круглого стола по очереди отчитались представители Российской академии наук, Русского географического общества, Федерального агентства по рыболовству, научных центров и институтов Дальнего Востока, Росприроднадзора, ФМБА и общественных экологических организаций. Ученые провели почти пять тысяч исследований на наличие вредных веществ в пробах морской воды, тканей погибших животных, почвы и воздуха.

"Наши анализы были проверены по современным генетическим базам данных, которые предоставили нам иностранные коллеги. Также было проведено тестирование отмерших фрагментов органического вещества. Ряд исследований показал пагубное воздействие большого комплекса токсинов, — подвел итоги вице-президент РАН Андрей Адрианов. — Массовая гибель морских животных была вызвана не людьми, а водорослями. На Камчатке и ранее наблюдалось цветение токсичных микроводорослей, но в более северных районах. В этом же году распространение токсичных водорослей стало более обширным и видным очевидцам вблизи населенных пунктов".

Он добавил, что больше всего от кислородной недостаточности и токсинов погибло морских ежей и хитонов — донных и беспозвоночных. Ученые убеждены, что океаны и морские границы России необходимо системно исследовать, чтобы как можно раньше реагировать на экологические проблемы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал экологов и подтвердил, что им необходимо возобновление системного мониторинга.

"Предлагаю провести до конца года несколько экспедиций, чтобы дальше мониторить эту нетривиальную ситуацию, — заявил он. — Ведь понятно, что данная ситуация может повториться".

Ранее ФАН публиковал эксклюзивное интервью морского биолога, участника исследовательских экспедиций на Камчатке, начальника научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Семенова. Он подробно рассказал, что произошло в результате цветения водорослей у берегов Камчатки — и почему красный прилив появился в холодных водах Тихого океана.