Собянин объявил о скидках на проезд в метро Москвы

Москва, 23 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в метро столицы с 2 ноября введут скидки до 50% на проезд на двух линиях. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Речь идет о Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Скидки будут действовать на проезд вне часа, то есть с момента открытия метрополитена до 7.15 и с 8.45 утра до 9.15. По словам Собянина, это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля следующего года, пишет "ФедералПресс".

Мэр Москвы пояснил, что цель эксперимента заключается в том, чтобы «снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро».

"На абонемент по карте «Тройка» (1, 3, 30, 90, 365 дней, 60 поездок), размер скидки вернется на билет "Кошелек", — говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов объяснил, что нововведение особенно актуально на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. По его словам, сроки запуска проекта были сдвинуты из-за пандемии, однако было принято решение не откладывать его дальше, "чтобы у пассажиров было больше возможности соблюдать соцдистанцию", отмечает "Вечерняя Москва".